Укрзалізниця як оператор системи розподілу електроенергії суттєво вдосконалила сервіс надання послуг із приєднання електроустановок споживачів до електромереж товариства. Тепер це можна зробити швидко та зручно онлайн, а також офлайн в одному з 38 центрів обслуговування клієнтів регіональних підрозділів філії «Енергозбут», що діють по всій території України. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Так, у разі приєднання до електромереж товариства клієнти можуть подати заяву та всі необхідні документи як поштовим зв’язком, так і за допомогою інтернет-ресурсів:

- поштою на адресу: м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5, 03150;

- через особистий кабінет замовника послуг на офіційному сайті Укрзалізниці чи на електронну пошту energy@uz.gov.ua.

У разі особистого звернення до центру обслуговування клієнтів фахівці нададуть необхідну інформацію щодо стану надання послуг з приєднання, розподілу та комерційного обліку, проконсультують з інших питань.

Укрзалізниця запрошує споживачів електроенергії до співпраці. Приєднання до електромереж товариства має низку переваг, серед яких доступність онлайн сервісу, швидке обслуговування та зручне розташування центрів обслуговування клієнтів, висока якість послуг завдяки широкій мережі покриття розподільчих мереж та професійній підтримці фахівців.

Укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії здійснюється лише після попередньо отриманої послуги з приєднання електроустановок замовника до системи розподілу товариства. Вона є платною та надається відповідно до умов договору про приєднання та не включає послугу з влаштування комерційного обліку електричної енергії.

Нагадаємо, на сьогодні Укрзалізниця, як оператор системи розподілу електроенергії, вже має понад 100 тисяч приєднаних споживачів, забезпечує електропостачання для низки домогосподарств та підприємств по всій території України. У компанії очікують, що завдяки покращенню якості обслуговування, доступності онлайн-послуги та розгалуженій мережі центрів обслуговування кількість клієнтів дедалі збільшуватиметься.