Анонсуємо новий зручний маршрут до ЄС! В новому графіку руху з 15 грудня почне курсувати поїзд №9/10 з Києва до Будапешта – великого залізничного та авіаційного хаба. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«У новому графіку передбачено рекордні 20 міжнародних залізничних сполучень – вп'ятеро більше у порівнянні з довоєнним періодом, – зазначив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. – Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони – звичні для українців купе та СВ – у кількості не менше 8 на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини. Саме тут знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого мають зручні стиковки з новим українським поїздом».

Розклад руху цього поїзда розроблений таким чином, щоб пасажири також мали можливість зручно пересісти на поїзди в напрямку Відня (менше трьох годин подорожі), Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука та Цюріха. Час очікування між поїздами не перевищуватиме двох годин. Також враховані зручні пересадки на поїзди до Румунії, Словенії та інших країн Європи.

Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 10:16 та прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 22:40 та прибуватиме до столиці України о 19:11.

Ціна квитка у купейний вагон становитиме близько 3 тис. грн.