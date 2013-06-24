Укрзалізниця завершила капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь, що на Київщині. Рух поїздів через міст відкрито двома коліями, це дозволить найближчим часом збільшити кількість пасажирських поїздів у напрямку Коростеня та міст — сателітів Києва. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Міст відновлювали працівники львівського мостобудівельного поїзда. Зокрема, залізничники демонтували всі пошкоджені елементи мосту та на їх місті звели фактично новий перехід через річку.

«Після того, як противника було розбито та вигнано з Київщини, ми мали в найкоротші терміни допомогти повернути нормальне життя до регіону та відновити залізничне сполучення до деокупованих населених пунктів. Спочатку впродовж місяця міст через річку Ірпінь було відновлено за тимчасовою схемою. Це дозволило вже на початку травня минулого року запустити поїзди до Ірпеня, Бучі, Бородянки та інших населених пунктів. Після цього розпочали виконувати роботи з капітального відновлення мосту. Відтепер можемо повернути на напрямок належні обсяги руху», — зазначив член правління АТ «Укрзалізниця» Роман Черніцький.

Роботи з капітального відновлення залізничного мосту було розпочато в липні 2022 року. Вже наприкінці листопада минулого року було відновлено рух поїздів непарною колією мосту, а наприкінці березня 2023 року завершено всі роботи з відновлення мосту та відкрито рух парною колією.

«Внаслідок бойових дій на території України було пошкоджено близько 70 залізничних мостів, з яких третину ми вже відбудували. Розуміючи всю важливість залізниці для населення та економіки країни, залізничники докладають максимум зусиль, щоб уся пошкоджена інфраструктура була відновлена в найкоротші терміни та поїзди курсували. Дякую всім залізничникам та нашим партнерам, які надають нам допомогу для відновлення інфраструктури», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Нагадаємо, що в перші дні повномасштабного вторгнення залізничникам вдалося евакуювати з Ірпеня до столиці близько 4,5 тис. мешканців, переважно жінок і дітей. Після цього колію було пошкоджено обстрілами, декілька порожніх пасажирських вагонів, що їхали за ірпінськими біженцями, зійшли з рейок.

Залізничний міст через річку Ірпінь в однойменному місті Київської області було зруйновано 21 березня 2022 року.