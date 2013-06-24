Укрзалізниця завершила свою частину роботи з розчищення завалів та вивезення будівельного сміття з території зруйнованого ворогом корпусу Охматдиту. Крім того, 12 родин, які проходили лікування в цій лікарні, вже безпечно дісталися додому залізницею. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Окрім приймання постраждалих родин на вокзалі, залізничники також брали участь у розборі завалів. Упродовж 2 діб більше 50 залізничників разом із рятувальниками розбирали уламки пошкоджених будівель і скла, вивозили будівельне сміття. Для цих потреб Укрзалізниця надала необхідний спецтранспорт.

Нагадаємо, команда Укрзалізниці оперативно організувала транспортування пацієнтів на Центральний залізничний вокзал у Києві та подальше їх перевезення зручним поїздом на лікування чи додому.

Також разом із партнерами з World Central Kitchen було забезпечено харчування лікарів і волонтерів, які допомагали на місці та брали участь у розборі завалів.