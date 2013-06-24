За 6 місяців 2024 року компанія на 10% зменшила у порівнянні з 2022-2023 роками витрати електроенергії та дизпального при здійсненні перевезень. Економія склала 520 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Помітно зменшити витрати вдалося завдяки впровадженню заходів енергоефективності. Компанія знизила норми витрат дизпального та збільшила частку перевезень під електротягою, яка у 2-3 рази дешевша за теплотягу. До того ж це знижує зловживання з дизельним пальним. Крім того, компанія наразі закуповує дизель у виробників через Prozorro.Маркет, що гарантує найкращу ціну. Серед умов постачання – забарвлення пального, щоб його було легко виявити в разі крадіжок.

Так, наразі досягнуто рівня, коли 92% всіх вантажних перевезень здійснюються з використанням електроенергії.

Завдяки цілеспрямованому скороченню роботи в теплотязі за 6 місяців 2024 року споживання дизельного пального на тягу поїздів зменшено на 10 тис. тонн.

Нагадаємо, попри покращення операційної ефективності за результатами роботи в липні Укрзалізниця вперше з початку року отримає негативний фінансовий результат. Серед основних факторів, які негативно вплинули на фінансовий результат, – збільшення обсягів перевезень збиткових вантажів та значний ріст ціни електроенергії.