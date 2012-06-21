Окружний адміністративний суд міста Києва скасував відсторонення Уляни Супрун від посади в.о. міністра охорони здоров’я України. Відповідну ухвалу виніс суддя Сергій Каракашьян. За його словами, Кабінет Міністрів фактично визнав наявність ознак протиправності, які було викладено в ухвалі про забезпечення позову, і своїм розпорядженням визнав обґрунтованість вжитих заходів, постановивши таке правове регулювання відносин щодо виконання Уляною Супрун обов’язків міністра охорони здоров’я, яке відповідає чинному законодавству.
«Суд визнає, що в межах досліджуваних обставин немає визначених законодавством України підстав для вжиття заходів забезпечення позову, визначених ухвалою від 5 лютого 2019 року. Тому вони підлягають скасуванню за ініціативою суду, — пояснив суддя, додавши головне про ухвалу: — У задоволенні клопотання представників Кабінету Міністрів України про скасування заходів забезпечення позову відмовити. Скасувати заходи забезпечення адміністративного позову із власної ініціативи, вжиті ухвалою 5 лютого 2019 року».
Ухвала набирає законної сили з моменту виголошення, повідомляє УНІАН. Після виголошення цього рішення Уляна Супрун повідомила, що вже почала підписувати документи, які стосуються розподілу вакцин і ліків у регіони та відправлення пацієнтів на лікування за кордон.
Вона подякувала всім за підтримку в реформах. «Хочу подякувати й запевнити: ми не зупинимося, йдемо вперед, медична реформа відбувається і відбуватиметься до самого кінця», — цитує Укрінформ слова Уляни Супрун.
«Урядового кур’єра»