Міністерство економіки України та Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні підписали Меморандум про співпрацю, аби посилити партнерство у сприянні сталому розвитку та економічному зростанню в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

UNDP, як одна з агенцій у системі Організації Об’єднаних Націй, працює над досягненням Цілей сталого розвитку, подоланням бідності, сприянням гендерній рівності та підтримці ефективного врядування. Партнерство з Міністерством економіки України спрямоване на посилення діяльності у сфері сталого розвитку в Україні, з врахування національних пріоритетів держави та водночас із максимізацією експертизи та ресурсів обох сторін.

Меморандум охоплює широкий спектр напрямків партнерства, зокрема:

Сприяння стійкому, інклюзивному та сталому економічному зростанню шляхом просування таких стійких бізнес-моделей, як циклічна економіка та економіка спільного використання та соціальне підприємництво.

Сприяння публічно-приватному діалогу на всіх рівнях та побудові міжсекторальних партнерств задля сталого відновлення економіки.

Підтримка створення сприятливих умов для залучення інвестицій, кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу, зокрема того, який очолюють ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, жінки, молодь тощо.

Розвиток людського капіталу для економічного зростання та забезпечення сталого процесу відновлення.

Розвиток ринку праці через цільові ініціативи та політики, спрямовані на рівний доступ до можливостей працевлаштування для вразливих груп, зокрема людей з інвалідністю та молоді.

Впровадження стандартів відповідального бізнесу та сприяння розвитку приватного сектору відповідно до політик корпоративної сталості ЄС для підвищення його конкурентоспроможності на міжнародних ринках.

Підтримка відбудови та покращення доступу до фінансування, базової інфраструктури, робочих приміщень та послуг для бізнесу, особливо мікро-, малого та середнього.

Зміцнення внутрішньої спроможності, зовнішньої координації та фінансового структурування в Міністерстві економіки для ефективного виконання своїх повноважень.

Підтримка Міністерства у посиленні координації протимінної діяльності в межах Міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економіки.

Вивчення технологічних досягнень та інноваційних практик, які можуть сприяти стратегічним пріоритетам розвитку для економічного відновлення та розвитку.

Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки – Юлія Свириденко під час підписання Меморандуму зазначила, що підписання меморандуму сприятиме розвитку бізнес-середовища, підтримці малого і середнього бізнесу й зусиллям Уряду із гуманітарного розмінування.

«Документ передбачає широку співпрацю у багатьох сферах, зокрема розвитку приватного сектору у регіонах, створенню сприятливих умов для залучення інвестицій, кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу. Дуже важлива у цьому контексті — підтримка відбудови та покращення доступу до фінансування, базової інфраструктури, робочих приміщень та послуг для бізнесу. Крім того, серед важливих складових є також сприяння розвитку ринку праці, впровадження інноваційних практик і, звісно ж посилення координації протимінної діяльності», — зазначила Юлія Свириденко.

Постійний представник UNDP в Україні Яко Сільє зазначив, що оголошене партнерство є значним кроком на шляху до підтримки сталого розвитку та економічної стійкості України.

«Подальше зміцнення співпраці UNDP та Міністерства економіки має на меті залучити свою експертизу та ресурси для підтримки зусиль України у відновленні та розвитку, не залишаючи нікого поза увагою», — сказав Сільє після підписання Меморандуму від імені UNDP в Україні.