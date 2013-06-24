Канадсько­-Українська фундація (Canada­Ukraine Foundation) передала Україні десять машин швидкої медичної допомоги Ford Transit 2023 року випуску, виготовлені спеціально для потреб транспортування важкохворих пацієнтів.

«В умовах постійних обстрілів і бомбардувань з боку ворожої армії та прицільних руйнувань медичної інфраструктури ми робимо все, щоб забезпечити медичну допомогу нашим пацієнтам. Ефективна та якісна робота служб екстреної медичної допомоги критично важлива. Це про збереження життя і здоров’я величезної кількості людей. Вдячний усім партнерам, які допомагають нам підтримувати роботу екстреної допомоги, зокрема оновлювати автопарк, який, на жаль, також часто стає мішенню для ворога. Десять швидких класу С, закуплені завдяки пожертвам громадян Канади, обладнано всім необхідним для транспортування важкохворих пацієнтів, вони підсилять центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф семи областей України», — розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Швидкі вже розподілено між центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Закарпатської, Львівської, Чернігівської, Сумської, Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей, повідомляє МОЗ.