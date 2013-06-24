У фахівців Міністерства юстиції України з’явився потужний інструмент для фіксації та аналізу доказів у найскладніших умовах. Ідеться про комплексну криміналістичну лабораторію JDEAL, яку Україні передало Королівство Нідерландів.

Презентацію сучасної лабораторії відвідали віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, Посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут, заступник військового аташе Посольства Королівства Нідерландів в Україні Патрік Урсельманн.

«Ця лабораторія — важливий інструмент справедливості. Кожен воєнний злочин слід зафіксувати та довести за найвищими міжнародними стандартами. Дякуємо уряду Нідерландів за рішення про надання масштабної допомоги установам, підпорядкованим Міністерству юстиції. Це переконливий доказ довіри до України та нашої роботи. Упевнена, вже незабаром ми всі побачимо, як ця лабораторія посилила наші експертні можливості», — зазначила Ольга Стефанішина.

Лабораторія складається із шести спеціалізованих модулів. Це криміналістичний мозковий центр, у якому найсучасніше обладнання для досліджень у галузях біології, хімії, ДНК-аналізу, комп’ютерних технологій, вибухових речовин та слідів пострілу, цифрового сліду.

«Це найбільший донат, найбільша іноземна допомога та інвестиція в систему української судової експертизи Міністерства юстиції за весь час її існування. Фокус цієї лабораторії — проведення експертиз, пов’язаних з воєнними злочинами. Попит на подібні експертизи й у цивільному житті надзвичайно високий. Ми будемо в змозі максимально повно забезпечувати запити Національної поліції, Служби безпеки України, ДБР, БЕБ, НАБУ», — розповів Андрій Гайченко, повідомляє Мін’юст.