Україна продовжує впевнено рухатися до членства в ЄС, приділяючи особливу увагу реформам у сфері правосуддя та захисту прав людини. Про це зазначила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина під час презентації ключових висновків Тіньового звіту щодо переговорного розділу 23 «Судова влада та основоположні права». У виступі вона підкреслила, що співпраця з громадянським суспільством — основа реформ, які наближають Україну до членства в ЄС. Тіньовий звіт, який підготував консорціум громадських організацій на чолі з Лабораторією законодавчих ініціатив, окреслює досягнення у сферах верховенства права, боротьби з корупцією та захисту основоположних прав і свобод людини, а також визначає пріоритетні кроки на шляху до відповідності європейським стандартам.

Ольга Стефанішина підкреслила важливість співпраці державних інституцій з громадянським суспільством, наголосивши, що така взаємодія не тільки зміцнює державу, а й демонструє унікальність українського підходу до інтеграції в ЄС. «Взаємна мобілізація та співпраця вже дали змогу досягти того, що ще кілька років тому здавалося неможливим, і ми досягли цього в часи повномасштабної війни», — зазначила вона, додавши, що Європейська комісія відзначила прогрес України у своїх звітах.

Також Ольга Стефанішина наголосила на необхідності посилення державних інституцій, вживаючи рішучих та швидких заходів щодо утвердження верховенства права, забезпечення правосуддя та боротьби з корупцією на всіх рівнях.

«Наша мета — не тільки відкриття переговорів з ЄС, а й закріплення європейських принципів і цінностей на рівні законодавства, інституцій та нашого мислення», — додала віцепрем’єр-міністр, повідомляє Мін’юст.