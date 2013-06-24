Мета збору — залучити міжнародну підтримку на конкурсі «Євробачення» та зібрати щонайменше 10 млн грн для придбання інкубаторів для порятунку немовлят. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Через війну кількість таких малюків в Україні зросла: нині маємо тисячі беззахисних дітей, які зʼявилися на світ раніше строку та не можуть вижити без спеціальної допомоги. Щоб врятувати їхні серця, потрібні спеціальні інкубатори інтенсивної терапії.

«У нашій пісні “Heart of Steel” є слова: “Світ палає, а ти дій”. У найважчі часи ми повинні бути єдині, ми мусимо допомагати тим, хто цього потребує. Як маленьким українцям, які народилися під час війни. Ми маємо за честь представляли проєкт “Небайдужі рятують серця дітей”, розповідати про нього під час музичного конкурсу “Євробачення” та залучати підтримку з усього світу», — коментує гурт «TVORCHI».

«У недоношених діток, як правило, ще не повністю розвинені життєво важливі функції, такі як самостійне дихання, терморегуляція, можливість їсти. Тож денне світло і саме зовнішнє середовище надміру агресивні для них. Саме тому їх необхідно виходжувати в спеціальних умовах. Інкубатор дозволяє їх створити та задати необхідні параметри концентрації кисню, рівнів вологості та температури, тиші та освітлення, можливість парентерального харчування, а також забезпечити цілодобовим моніторингом життєвих показників», — говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Спеціально для проєкту ювелірний дім «SOVA» та бренд «FROLOV» створили лімітовані піни: 100 срібних та 10 золотих сердець. Їх неможливо купити, але можливо отримати, зробивши пожертву. Срібні серця розіграють серед усіх, хто пожертвує від 1000 гривень. Золоті — серед тих, хто зробить найбільші внески.

Усі пожертви, здійснені з використанням карток «Visa» українських банків, будуть подвоєні компанією «Visa».

Кількість пожертв від однієї людини необмежена. А сам збір триватиме з 28 квітня до 28 травня.