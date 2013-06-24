Кабінет Міністрів України затвердив умови надання і розподіли субвенцій у 2025 році на шкільні автобуси, професійний розвиток учителів НУШ, доплати вчителям і підтримку учнів з особливими освітніми потребами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Невдовзі має бути затверджено порядки надання й інших субвенцій — уперше Уряд ухвалює ці рішення заздалегідь, а не в перші місяці року, у якому треба використати кошти.

«За останні роки розмір фінансування освіти збільшився. Відповідно — ми маємо вдосконалювати процедури. Урядова команда проаналізувала результати використання субвенцій і змінює підхід, зважаючи на зворотний звʼязок громад. Представники місцевих влад уже зараз розумітимуть правила розподілу коштів і суми, на які можуть розраховувати наступного року. І що найважливіше — кошти почнуть надходити в місцеві бюджети значно раніше, ніж зазвичай. У громад буде більше часу на якісну реалізацію проектів державним коштом», — зазначив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Затвердити порядки надання субвенцій так швидко вдалося завдяки злагодженій роботі Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Кабінету Міністрів України загалом.

Що затвердив Уряд?

Субвенція на шкільні автобуси

Розмір — 1,6 млрд грн. Очікуємо, що спільно зі співфінансуванням із місцевих бюджетів удасться закупити понад 600 автобусів. Це дасть змогу підвозити до шкіл понад 30 тисяч учнів.

Умови отримання субвенції:

пропорційно до кількості учнів в області, які потребують підвезення і яких не підвозять шкільними автобусами (не підвозять узагалі або підвозять іншим транспортом);

учні мають вчитися очно або з поєднанням очної з дистанційною формою освіти (змішано);

у кожній громаді має бути принаймні один автобус, облаштований для підвезення дітей з ООП.

Черговість, у якій заклади отримуватимуть автобуси:

військові (військово-морські, військово-спортивні) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, здобувачів освіти в яких не забезпечено проживанням і які потребують підвезення;

школи мінімум зі 100 учнями, шкільні автобуси яких знищено внаслідок збройної агресії росії або передано на військові потреби;

школи мінімум зі 100 учнями (без урахування філій), у яких навчаються учні з населених пунктів, де школи зруйновано або пошкоджено внаслідок збройної агресії росії;

опорні школи з кількістю учнів не менш як 200 (без урахування філій), які буде утворено впродовж 2025 року;

інші школи з кількістю учнів не менш як 200 осіб (без урахування філій);

інші школи мінімум зі 100 учнями, які оптимізовано / об’єднано / реорганізовано (або буде у 2025 році);

інші школи залежно від кількості здобувачів освіти в них (від більшої до меншої, але не менш як 100 осіб).

Субвенція на професійний розвиток учителів НУШ

Розмір — 150 млн грн (частина субвенції НУШ у 2,15 млрд грн).

На що можна спрямувати кошти:

підвищення кваліфікації директорів шкіл, їхніх заступників, педагогічних працівників, які реалізуватимуть Державний стандарт базової середньої освіти в 7-9 класах НУШ у 2025/2026 навчальному році, а також пілотних 9 класів;

підвищення кваліфікації директорів шкіл, їхніх заступників, педагогічних працівників пілотних закладів (10 класів), які реалізуватимуть Державний стандарт профільної середньої освіти у 2025/2026 навчальному році;

підготовку тренерів-педагогів, супервізорів та оплату їхніх послуг.

оплату відряджень у разі потреби (проживання, харчування, проїзд) тренерів-педагогів і супервізорів;

придбання засобів навчання, обладнання для ІППО.

Доплата вчителям

Розмір — 12 млрд грн.

З 1 січня 2025 року вчителі отримуватимуть доплату в розмірі 1000 грн (1300 грн до вирахування податків), а з 1 вересня 2025-2000 грн (2600 грн до вирахування податків).

Субвенція для підтримки учнів з ООП

Розмір — 304,6 млн грн. Обсяг субвенції розподілено між територіальними громадами, що дасть змогу вчасно надавати такі послуги особам з особливими освітніми потребами.

На що можна витратити кошти:

Оплата праці фахівців, які проводять додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої освіти, а також професійно-технічної освіти.

Порядки яких ще субвенцій очікувати найближчим часом:

Обладнання класів НУШ (2 млрд грн).

Укриття (6,2 млрд грн).

Протипожежна безпека (500 млн грн).

Стаціонарні металодетектори для шкіл (200 млн грн).

Харчоблоки (960 млн грн).

Навчально-практичні центри в профтехах (540 млн грн).

Нагадаємо, 26 грудня Уряд затвердив розподіл 2,8 млрд грн на харчування учнів початкових класів.