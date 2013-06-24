43 компанії в Україні вже підтвердили відповідність своєї матеріально-технічної бази – тобто це підприємства, які мають необхідне обладнання, а отже можуть здійснювати свою діяльність без шкоди для людей і довкілля.Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Загальна кількість отриманих Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України заяв на проведення перевірок 146. З них вже опрацьовано 119.

Наразі Міндовкілля вже видано 17 ліцензій на управління небезпечними відходами за новими європейськими правилами. Тобто саме стільки компаній вже перевели свою роботу у оновлене правове поле та можуть працювати у цій сфері. Ще 7 заяв на отримання ліцензій наразі опрацьовуються Міністерством.