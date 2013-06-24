У рамках неформальної зустрічі Міністрів навколишнього середовища та клімату країн-членів Європейського Союзу, що триває у Польщі, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук провела двосторонню зустріч із Міністром з питань клімату та навколишнього середовища Королівства Швеція Роміною Пурмохтарі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, обговорили наступні питання співпраці:

управління відходами. Світлана Гринчук подякувала шведським колегам за постійну багаторічну підтримку України у проведенні реформи. Міністр також розповіла про поточний прогрес України.

“Обговорили перспективи використання відходів руйнації в процесі відновлення країни. Поспілкувалися про можливість реалізації пілотних проектів зі створення сміттєобробної інфраструктури в Україні. Наразі шведські партнери допомагають громадам у розробці регіональних планів управління відходами, де також буде передбачено створення відповідних об’єктів. Говорили про пошук інвестицій для громад, що зацікавлені у швидкій реалізації реформи”, – підсумувала на своїй сторінці в соціальній мережі “Фейсбук” Світлана Гринчук.

управління водними ресурсами та водозабезпечення. Швеція багато допомагає Україні і в цьому секторі. Наразі працюємо над спільним запуском проекту, який дозволить забезпечити Херсонську область спеціальними установками для очищення води, а отже подбати про стабільне водопостачання для населення;

євроінтеграція. Шведські колеги також брали участь в імітаційних сесіях у межах підготовки України до двосторонньої зустрічі з Єврокомісією по переговорному розділу 27 як зовнішні експерти. Як відзначила пані Роміна, партнери вражені тією швидкістю й залученістю, з якою Україна впроваджує європейське законодавство попри війну. І це результат спільної роботи як українських, так і міжнародних фахівців, які підтримують Україну. Швеція також має значний досвід підтримки країн на шляху до Європейського Союзу, зокрема тісно співпрацювала із Сербією, Північною Македонією, Албанією та Хорватією. Тож зворотний зв'язок та фахові поради є дуже цінними і для України.

Також під час зустрічі Міністри обговорили питання розвитку відновлюваної енергетики в Україні та Швеції та можливість взаємного обміну досвідом. Торкнулися питань збереження та відновлення лісових ресурсів як важливого кроку до запобігання зміні клімату.