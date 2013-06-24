Мінсоцполітики напрацювало соціальні послуги, покликані допомогти сім’ям з дітьми подолати складні життєві обставини, які спричинила війна. Серед них центри життєстійкості, соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх родин у військових частинах, соціальна адаптація ветеранів та членів їхніх родин, послуга муніципальної няні. Про це розповіла заступниця міністра соцполітики Уляна Токарєва під час другого Національного форуму партнерів «(Не)Дитячі питання: відповідальна спільнота дорослих в захисті дитинства», який відбувся в Чернівцях.

Протягом двох днів представники Верховної Ради України, Міністерства соціальної політики, місцевої та регіональної влад, профільних благодійних фондів та експертне середовище обговорювали сучасні виклики, з якими стикаються сім’ї в умовах повномасштабної війни, соціальні послуги для батьків та дітей у громадах, розвиток форм сімейного виховання.

Опитування показало, що громадяни України підтримують реформу інтернатних закладів для дітей, але дуже часто не розуміють зв’язку між розвитком якісних соціальних послуг та забезпеченням права дитини на зростання в сімейному оточенні.

Уляна Токарєва наголосила, що потрібно постійно проводити зріз у громадах та регіонах, які соціальні послуги найбільш затребувані. І відповідно до потреб громад формувати державну політику.

«За офіційними даними, запит на соціальні послуги зріс утричі. Проте з місцевих бюджетів на послуги для родин в середньому спрямовують 3 відсотки коштів бюджету. Підтримка родин і дітей в громадах займає останні місця. Центральна й місцева влади мають це змінити і напрацювати алгоритм, як упроваджувати якісні послуги для родин», — зазначила вона, повідомляє Мінсоцполітики.