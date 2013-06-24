Україна працює над нарощуванням виробництва урану, що стане кроком на шляху до витіснення росії зі світових ринків у цій галузі. На цьому наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

«На жаль, росія досі контролює значну частину світового ринку урану. Це сповільнює питання запровадження санкцій, адже багато компаній мають контракти з росіянами щодо постачання урану. Але ми наполегливо працюємо, щоб посунути їх з цього ринку, а також над нарощуванням виробництва урану в Україні», — зазначив міністр. Він нагадав, що Україна вже уклала домовленості з міжнародними компаніями у відповідному напрямі, зокрема з канадською CAMECO. У межах цієї співпраці нещодавно першу партію українського урану, видобутого на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті (СхідГЗК), було завантажено та відправлено до Канади, де український уран використають для виробництва ядерного палива на потреби вітчизняних АЕС. «Виробництво урану — складова національної безпеки для нас», — підкреслив Герман Галущенко.