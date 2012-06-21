Новий рік — одне з найочікуваніших свят, яке обіцяє здійснення мрій кожному, хто вірить у дива. Та вдвічі приємніше отримувати подарунки з несподіваного боку.
Так трапилось і в Мостищенській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І—ІІ ступенів на Київщині. Упроваджуючи соціальну програму «Хуавей Україна» — дорогою чуйності», компанія першу зупинку зробила саме тут.
За українською народною традицією гостей зустріли короваєм на вишитому рушнику. Діти зібрали в одну виставу сакральні дійства Святвечора, Різдва Христового, Маланки й Святого Василя. Новий рік зустрічали у прибраній світлиці з дідухом, що є символом роду. Маленькі артисти вразили знанням найдавніших обрядів, репертуаром щедрівок і колядок. А гості із задоволенням водили «Козу» та «Маланку з Василем» і дивувалися дитячому завзяттю та щирості.
Найціннішою в цьому передноворічному уроці чуйності була ідея добра, уміння поділитися тим, що маєш, широко відчинити двері терпінню і любові до ближнього Компанія передала закладові обладнання для кабінету лікувальної фізкультури та сенсорної кімнати, розвиваючі ігри дітям, телевізор та планшети вчителям для пошуку необхідної інформації з метою вдосконалення навчального процесу.
Працівники компанії також не залишилися без уваги. Генеральному директорові «Хуавей Україна» Чжоу Хаодзе передали лист подяки за підтримку дітей з особливими потребами та ялинку з логотипом компанії, а всім гостям власноруч зроблені сувеніри.
«Ми соціально орієнтована компанія, — каже Володимир Білавка, представник «Хуавей Україна», — і працюючи в 170 країнах, усюди намагаємося принести користь не тільки обладнанням і рішеннями для телекомунікацій, а й допомогою тим, хто потребує підтримки та опіки. Гадаю, наша зустріч з цим колективом не випадкова, дружба триватиме і міцнішатиме».