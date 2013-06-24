Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко презентувала на Всесвітньому економічному форумі в Давосі поліграфічну продукцію найбільшої в Україні друкарні «Фактор-Друк» — блокнот «Уроки стійкості» з історіями українських підприємців. До вторгнення «Фактор-Друк» був поліграфічним підприємством повного циклу, та донедавна через знищення частини обладнання компанія могла виконували лише частину процесів. «Уроки стійкості» — це один з перших продуктів, які друкарня виготовила повністю власними силами на обладнанні, відновленому після російського обстрілу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На сторінках блокнота — десять історій підприємців, які пройшли через релокацію, знищення, історії тих, хто відновив свій бізнес, вклав значні інвестиції у нові спроможності, чи працює поруч лінії фронту — у Краматорську, Покровську, Нікополі та інших містах.

«Цей блокнот є наочним прикладом стійкості українського бізнесу. У травні минулого року ми із величезним болем спостерігали, як внаслідок російської ракетної атаки догорають книги на найбільшій друкарні України «Фактор-Друк». Частина її виробничих приміщень була зруйнована вщент. Друк підручників, культових книжок зупинився. А вже сьогодні ми тримаємо в руках продукцію, яка на 100% виготовлена «Фактор-Друком» навіть попри те, що паралельно іще триває відновлення друкарні, — зазначила Юлія Свириденко під час форуму.

За її словами, після ракетних обстрілів з боку росії, вся країна об’єдналася навколо підтримки друкарні й видавництва Vivat, які входять до групи компаній «Фактор».

«Знищуючи українські книги, росія вкотре неприховано намагається знищити українську культуру, літературу, мову, освіту – усе, що сприяє нашій самоідентифікації, що є нашим надбанням та гордістю. Для агресора друкарня – це стратегічний об’єкт, бо тут народжується те, що є рушійною силою нашого зростання, духовного, інтелектуального, економічного» – прокоментував цю трагедію засновник та президент групи компаній «Фактор» Сергій Політучий.

Значний внесок у відновлення роботи підприємства зробив філантроп Говард Баффет.

Наповнення книги, яку отримали учасники Всесвітнього економічного форуму, розповідає історії компанії — Інтерпайп Нікотью, які працюють у Нікополі, Д Лайт, які релокувалися із Харківщини, UBC Group, які теж переїхали із Харківщини, Delta Food, які редокувалися із Гуляйполя, Ecosoft, що пережив знищення на початку вторгнення, Крамтехцентр, який працює у Краматорську, Kronospan, який є один з найбільших інвесторів в економіку України, відкриваючи нові виробничі потужності під час повномасштабного вторгнення, Імпексмаш, які відновилися після знищення.

Також історія ливарно-механізованого заводу, який донедавна працював у Покровську.

«Дякую бізнесу, який є прикладом стійкості для всього світу. На жаль, для нас ці уроки стійкості також і найдорожчі у світі», — наголосила Юлія Свириденко.

Візуалізацію історій бізнесів виконав ілюстратор Іван Купібіда, а верстку - дизайнерка Марта Погожай.

Довідково

Друкарня «Фактор-Друк» — найбільший в Україні поліграфічний комплекс повного циклу з виготовлення газетно-журнальної та книжкової продукції. Кожна третя книга, яка видавалась в країні, друкувалась цією типографією. Після ракетного обстрілу з боку росії було зруйновано майже половину технологічних ліній компанії. Наразі триває відновлення повного циклу виробництва.