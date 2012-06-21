Оксана КРАМАРЧУК,
для «Урядового кур’єра»
Європейці вже змирилися з тим, що життя в умовах пандемії коронавірусу і з нехай і послабленими, проте істотними обмеженнями, триватиме принаймні до осені. Лідери ЄС не раз натякали, що про поїздки на час літніх відпусток громадянам варто забути, оскільки цілком можливо, що принцип закритих кордонів діятиме ще кілька місяців. Проте нещодавнє інтерв’ю очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн газеті Expresso Sunday дає підстави для оптимістичних планів щодо літніх відпусток. Урсула фон дер Ляєн зокрема заявила, що європейці знайдуть для цього «розумні рішення». Вона зауважила, що це буде можливо «з посиленими гігієнічними заходами, застосуванням соціальної дистанції, але все-таки рішення буде знайдено».
Президентка Єврокомісії висловила задоволення тим, щоб країни ЄС починають «скасовувати обмежувальні заходи», але нагадала урядам про те, що «вперед варто рухатися обережно, крок за кроком і з пильністю». «Важко передбачити, якими будуть наступні місяці, але факт у тому, що ми починаємо вчитися жити з вірусом», – констатувала Урсула фон дер Ляєн, додавши, що вона «із захватом сприйняла рішення, ухвалені для підтримки кількох секторів економіки, які працюють».
Вона визнала, що в перші дні кризи ЄС стикнувся «з критичними моментами», проте за короткий час «країни зрозуміли, що не в змозі самостійно подолати кризу» й поліпшили координацію. «Зараз ми бачимо, як румунські лікарі та польські лікарі їдуть до Італії на допомогу, бачимо, що французькі пацієнти лікуються в Австрії та Люксембурзі, бачимо, що Німеччина надсилає апарати для штучної вентиляції легень до Іспанії», – скала Урсула фон дер Ляєн. «Це Європа, яку я люблю, де б’ється сильне і палке серце, і саме так ми повинні рухатися вперед», – заявила вона.
Глава ЄК відкинула припущення нібито криза, спричинена пандемією коронавірусу, загрожує розпадом Євросоюзу: «Я гадаю, ми довели, що можемо продовжувати зростати, попри кризу і залишатися разом!».