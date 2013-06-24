Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Палату представників Конгресу США надати швидку допомогу Україні та застерегла від російського впливу на європейські вибори в червні.

Фон дер Ляєн нагадала, що члени ЄС завжди могли домовитися про нові заходи підтримки України, навіть якщо часом це було важко, і як наслідок досі цивільної і військової допомоги було надано на «майже тризначну суму» в мільярдах євро.

«Зараз я дуже чітко закликаю Палату представників США також згуртуватись і нарешті дозволити прийняти пакет допомоги Україні, який гальмувався місяцями. Україна заслуговує на підтримку всіх вільних країн світу», - підкреслила очільниця Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн очікує, що зрештою пакет буде ухвалено, адже більшість депутатів усвідомлюють, що продовження його блокування завдало б шкоди не лише Україні, а НАТО в цілому. Важливо також надіслати правильний сигнал автократіям світу, щоб запобігти агресивним війнам деінде, додала вона.

Європолітик вважає реальною загрозу Європі від антиєвропейської діяльності лівих і правих екстремістських політичних друзів Путіна в ЄС, яку вони ведуть паралельно із загарбницькою війною в Україні.

«Зараз Європа переживає подвійну атаку: ззовні та зсередини… Не будемо обманювати себе: друзі Путіна хочуть знищити Європейський Союз зсередини, шляхом процесу дезінтеграції… Путін хоче вплинути на всі майбутні рішення на Заході цього року на свою користь: вибори до Європарламенту в червні, вибори до Східної Німеччини наприкінці літа та вибори в США в листопаді», - констатувала фон дер Ляєн. Вона зауважила, що напад на Україну показав, що багато хто занадто довго недооцінював і «баналізував» Путіна та його проголошені дії.

Наразі, за словами глави ЄК, демократичні сили мають об’єднатися незалежно від того, до якої демократичної партії вони схиляються, та бути непохитними та послідовними в продовженні надання допомоги Україні.

Як повідомлялось, представники Республіканської партії США блокують ухвалення пакету допомоги Україні з осені минулого року. Це вже призвело до гострого дефіциту боєприпасів у ЗСУ.

Джерело: Укрінформ