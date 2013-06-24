Уряд вніс деякі зміни до правил проведення публічних закупівель, адаптуючи систему до викликів війни. Постанова Уряду від 5 липня 2024 р. № 782 (зміни до постанови №1178 від 12 жовтня 2022 р.) дозволила відносити до категорії закупівель за нагальною потребою більшу кількість категорій закупівель. Також постанова запровадила низку норм для покращення ефективності закупівель та підвищення безпеки учасників торгів. Про те, що саме змінилось в системі публічних закупівель після відповідних змін розповіла заступник Міністра економіки України Надія Бігун, передає пресцентр Урядовий портал.

«Закупівлі за нагальною потребою - це категорія закупівель, які зазвичай проводяться у разі виникнення непередбачуваних ситуацій: аварій, потреби негайних ремонтів та інших ситуацій, коли проведення тендерних процедур унеможливлює швидке відновлення. Тобто це ситуація, коли замовнику необхідно терміново закупити той чи інший товар, послугу або роботи, а строки проведення відкритих торгів - в середньому два тижні. У випадку виникнення такої нагальної потреби, замовник може не проводити відкриті торги, а укладати прямий договір, при цьому обов’язково має надати достатнє обґрунтування і підтвердження свого рішення», – пояснила Надія Бігун.

За її словами, основні зміни, які відбулись в системі публічних закупівель відповідно до постанови №782:

Замовники отримали можливість здійснювати закупівлі за нагальною потребою на потреби ЗСУ, адже там часто виникають нагальні потреби. При цьому вони мають надати достатнє обґрунтування і підтвердження свого рішення. Норми закупівель, що стосуються швидкого відновлення після обстрілів з боку рф розширені на залізничну інфраструктуру. “Укрзалізниця” зможе реалізовувати проекти спільних підприємств, і для цих потреб зможе укладати прямі контракти на відповідні потреби. Постанова дозволяє закуповувати обладнання для газової енергогенерації для забезпечення опалювального сезону 2024-2025 за нагальною потребою.

Також до постанови внесли низку норм, які покликані покращити ефективність закупівель та підвищити безпеку учасників торгів: