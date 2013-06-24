Кабінет Міністрів України ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до постанови №76 від 27 січня 2023 року. Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Приклад: Якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки — роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи реєстрів.

«Це рішення дозволяє військовозобов’язаним із чинним бронюванням зберегти його без зайвих процедур. Ми забезпечуємо прозорість і зручність у цих процесах, що є важливим у воєнний час», — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Основні деталі:

- Продовження: Бронювання, які надані Міністерством економіки або через портал Дія — продовжуються автоматично на місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

- Інтеграція в реєстр: Міністерство оборони зобов’язано протягом 5 днів після набрання чинності постановою внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Це рішення спростить процедуру продовження бронювань, особливо для тих, хто працює у критично важливих галузях або бере участь у забезпеченні економічної стабільності країни.

Міністерство оборони та Міністерство економіки продовжують співпрацю для вдосконалення процесів бронювання та забезпечення ефективної роботи підприємств під час мобілізації.