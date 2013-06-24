Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 573 «Про функціонування Державного аграрного реєстру». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Реалізація проекту постанови дозволить адміністратору Державного аграрного реєстру (ДАР) здійснювати електронну інформаційну взаємодію не тільки з державними електронними реєстрами, а й з Реєстром аграрних нот.
Інформація щодо аграрних нот (про видачу, зміст і зміну реквізитів, припинення та обтяження аграрних нот, а також про початок примусового виконання зобов’язань за аграрними нотами на підставі спеціальної виписки з Державного аграрного реєстру) буде вноситись до Державного аграрного реєстру автоматично.