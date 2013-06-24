Українські фермери вже третій рік поспіль працюють в умовах війни і попри складнощі продовжують підтримувати національну і світову продовольчу безпеку. Цього року Уряд розширив перелік програм для підтримки аграріїв.

Про це повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час вітального слова на круглому столі голів територіальних громад та керівників агропромислових комплексів Чернівецької області. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«В 2024 році одним з викликів для сільгоспвиробників залишається доступ до фінансування. Тому Уряд приділив максимальну увагу програмам фінансування малих та середніх агровиробників. Зокрема, підприємці Чернівецької області вже не перший рік активно залучають гроші за пільговою програмою «Доступні кредити 5-7-9». Цього року майже 40 господарств уже отримали близько 90 млн грн», - зазначив Тарас Висоцький.

Як розповів перший заступник Міністра, загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:

«Доступні кредити 5-7-9». Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.

Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.

Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.

Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів Чернівецької області, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.

Компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки – до 25%. Програма запрацює в квітні 2024 року.

Крім того, за словами Тараса Висоцького, згідно з програмою фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility, 8 млрд євро будуть направлені на підтримку українського бізнесу, зокрема, і аграрного сектору.