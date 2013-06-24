Підприємці зможуть за кілька натискань на порталі «Дія» подати документи, щоб отримати ліцензію та інші послуги

«Ми очікуємо, що «єДозвіл» спростить роботу підприємців, зменшить корупційні ризики й у підсумку позитивно вплине на розвиток економіки. На першому етапі проєкту для бізнесу буде доступно п’ять послуг. Поступово їх перелік доповнюватиметься. Завдяки цьому ІТ-інструменту підприємці зможуть онлайн подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії, відстежувати прогрес в обробленні документів, оплачувати надання адмінпослуг, подавати скарги. Перша послуга буде доступною вже наприкінці липня. Уряд працює над створенням бізнес-ландшафту, у якому підприємець витрачатиме на отримання дозвільної документації мінімум ресурсу та часу», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економікиЮлія Свириденко.

Через портал «Дія» можна буде: подавати заяви про отримання, відновлення, зупинення чи анулювання ліцензій, розширення або звуження господарської діяльності; інформувати про зміни в документах та відомостях, які долучалися до заяви; створювати й подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці; отримувати інформацію про стан чи результати розгляду електронних документів; сплачувати за надання адмінпослуг; скаржитись на дії органу ліцензування щодо порушення ним вимог законодавства у сфері ліцензування. Згодом перелік послуг розширюватиметься.

«Команда Мінцифри активно працює над впровадженням цифрових послуг для бізнесу. Нещодавно ми запустили комплексний сервіс е-Підприємець, який дає змогу розпочати власну справу чи розширити наявний бізнес. Отримання ліцензії онлайн — наступний логічний крок, який значно спрощує взаємодію підприємців з державою. Адже скористатися сервісом можна буде за кілька натискань на порталі «Дія». Система автоматично перевірить документи, що робить отримання послуги більш зручним та прозорим», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На першому етапі будуть доступні декларації в галузі охорони праці, у вересні можна буде отримати ліцензію на ветеринарну діяльність.

Користувач заповнить на порталі заяву й прикріпить необхідні документи. Система автоматично все перевірить і за відсутності ризиків видасть ліцензію чи дозвіл. Якщо система виявить ризики, заяву розгляне представник держоргану, відповідь буде протягом 10 днів.

Підприємці мають працювати й розвиватися, а не стояти в чергах і витрачати час на папери. З «Дією» це просто.

Проєкт реалізує Міністерство економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та фінансує Європейський союз у межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджується FIIAPP, а також проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління Естонії. Консультаційну підтримку щодо розроблення нормативно-правових актів для системи здійснює проєкт EU4Business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), що реалізується Ecorys у консорціумі з GIZ, BRDO та Civitta за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації