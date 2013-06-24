У п'ятницю, 5 липня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка забезпечує фінансування проекту із запровадження фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб по всій території України – в межах системи переходу від військової служби до цивільного життя. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ухвалений документ визначає порядок, умови та механізм надання у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення реалізації проекту. Зокрема, вирішує питання оплати праці фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб.

На реалізацію проекту у цьому році передбачено 2 924 445,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що проект із запровадження в Україні фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб розроблено Мінветеранів. Функціонуватиме він за принципом "рівний – рівному", а до обов’язків фахівців із супроводу входитиме індивідуальний професійний супровід ветеранів та членів їхніх сімей у межах переходу від військової служби до цивільного життя.

Вони консультуватимуть із питань працевлаштування, навчання, аспектів соціального захисту та реабілітації, покращення стану здоров’я, загалом реалізації своїх прав та пільг у різних сферах.

“Йдеться про координаційну підтримку Захисників і Захисниць в отриманні статусів, послуг і допомоги, фахові консультації, де і як здобути освіту, пройти програми підвищення кваліфікації або, наприклад, отримати підтвердження сертифікатом навичок, куди працевлаштуватись, в тому числі і особам з інвалідністю внаслідок війни та багато інших послуг. Тобто фахівець — інформаційно-консультаційний партнер ветеранської спільноти. Всі питання, всі потреби, які виникатимуть у ветеранів – повинні знаходити супровід і підтримку з боку таких фахівців. Також вони аналізуватимуть проблематику, а ми відповідно на неї будемо оперативно реагувати і виправляти”, – зазначив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

У пріоритеті на посади фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб – ветерани й ветеранки, які виявлять таке бажання, а також члени їхніх сімей та родин полеглих Воїнів.