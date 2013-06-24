У вівторок, 9 липня, Кабінет Міністр України ухвалив важливу постанову, необхідну для забезпечення професійної адаптації ветеранів й ветеранок війни, членів їхніх сімей, родин полеглих українських Захисників й Захисниць за кошти державного бюджету. За відповідною програмою на 2024 рік передбачено 71 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Уряд вніс зміни до постанов від 21 червня 2017 р. та № 432 і від 18 березня 2024 р. № 307, якими передбачив механізм використання бюджетних коштів на заходи з професійної адаптації ветеранів війни, членів їхніх сімей, родин полеглих воїнів; запровадив умову обов'язкового працевлаштування цих осіб після професійної адаптації; визначив категорії осіб, які отримуватимуть послугу із професійної адаптації в першочерговому порядку.

“Мінветеранів створює умови та можливості для розвитку ветеранів і ветеранок, працевлаштування, започаткування власної справи, щоб бути економічно активними та фінансово незалежними. Це є запорукою відновлення України вже зараз і тим більше після Перемоги. Ми аналізуємо проблематику нестачі кадрів на ринку праці, тому, маючи запит від роботодавців, можемо розробляти та пропонувати освітні програми. Ухвалена сьогодні постанова забезпечить своєчасне фінансування видатків. Тим більше, що попит на навчання та перекваліфікацію є. За попередні два роки кількість тих, хто скористався можливістю профадаптації збільшилася в 3,5 раза - до 2,2 тисячі осіб. У 2024 році можемо вийти у показник білля 5 тисяч осіб. Дякую Уряду за підтримку! Далі — більше”, — наголосив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.