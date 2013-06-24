Практика виїзних урядових засідань у прифронтових регіонах триває — шосте відбулося вчора під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Миколаєві. Під час нього розглянули зокрема питання зведення та утримання фортифікаційних споруд, а також розвиток військової освіти.

Як повідомив Прем’єр-міністр, усі питання, які виникають в регіонах, уряд тримає на контролі й виділяє необхідні ресурси для їх вирішення. Так, у 2024 році Миколаївській області спрямовано понад 3,2 млрд грн на відновлення, функціонування критичної, освітньої, медичної інфраструктури та будівництво оборонних рубежів. Безпосередньо на зведення фортифікаційних споруд регіон отримав 567 млн грн. Роботи виконано на 100%, а об’єкти передано на баланс обласної військової адміністрації.

«Тепер необхідно затвердити порядок та вартість утримання фортифікацій. Відповідне доручення про розроблення проєкту урядової постанови раніше було надано Міністерству оборони. Наголошую на обов’язковості й невідкладності його виконання», — наголосив Денис Шмигаль.

Ще одним аспектом безпеки, за словами Прем’єра, є розвиток військової освіти.

«Держава прагне створити розгалужену мережу військових ліцеїв. У кожній області має бути щонайменше один такий заклад. Серед іншого ініціюємо заснування військового ліцею і на Миколаївщині», — повідомив він.

Зокрема, Міністерству оборони доручено розглянути можливість створення закладу на базі Горохівської філії Надбузького професійного аграрного ліцею. «У регіоні для роботи такого закладу є педагогічні кадри і запит хлопців та дівчат на якісну патріотичну освіту. Тому працюватимемо в цьому напрямі», — зазначив глава уряду.

Він також повідомив, що аграрії Миколаївщини успішно користуються програмами державної підтримки. Від початку року вони отримали 1,4 млрд грн пільгових кредитів та понад 250 млн грн за іншими програмами. З них більш як 19 млн грн — компенсації за купівлю вітчизняної сільськогосподарської техніки. Попри важкі умови воєнного часу, фермери області за сім місяців цього року виробили більше сільгосппродукції, ніж торік. А уряд активізує розмінування регіону. Уже обстежено 133,6 тисячі гектарів сільськогосподарських земель. Із 30 тисяч гектарів, що підлягають розмінуванню, очищено майже половину.

Ще одне рішення уряду спрямоване на допомогу українським школам, які постраждали від війни. «350 закладів отримають по 290,5 тисячі гривень від ЮНІСЕФ на модернізацію харчоблоків, підготовку до зими, ремонти інженерних мереж», — повідомив Прем’єр.

Також уряд розподілив державну субвенцію обсягом 56,9 млн грн на укриття для шкіл Запорізької, Херсонської та Київської областей та перерозподілив кошти на потреби медицини. За словами Дениса Шмигаля, понад 120 млн грн підуть на ремонти лікарень та встановлення автономних джерел водопостачання.

Також на засіданні у Миколаєві Кабінет Міністрів ліквідував Держрезерв, що залишився нам у спадок від радянської системи та довів неспроможність в управлінні державним матеріальним резервом. Натомість уряд створив новий центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, — Державне агентство з управління резервами України. Його функціонування передбачено Законом України «Про державні резерви».

За словами Прем’єра, розмежовуються поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, запроваджуються інститути резервування та відповідального зберігання, створюється єдиний реєстр держрезервів. Роботу нової установи координуватиме перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки.

Насамкінець Прем’єр доручив Міністерству економіки разом з Міністерством оборони, Міністерством фінансів та Мінстратегпромом розробити відповідні законодавчі зміни — віднести до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї та військової техніки. Зокрема, тих позицій, які передбачені програмою «Зброя перемоги».

Джерело:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ