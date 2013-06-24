Кабінет Міністрів України додатково виділив 258 млн 418 тис. 900 грн на забезпечення Миколаєва та Кривого Рогу питною водою до кінця року. Кошти з резервного фонду державного бюджету підуть на компенсацію вартості електричної енергії для подачі води каналом Дніпро-Інгулець. Відповідне розпорядження затвердили на засіданні Уряду 25 липня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС минулого року одразу декілька міст опинились в скрутному становищі щодо забезпечення питною водою. Зараз Кривий Ріг та Миколаїв забезпечуються водою з річки Інгулець. Якість води в ній гірша, ніж в Дніпрі. Тому з метою уникнення подачі населенню технічної води Уряд вирішив продовжувати перекачку води з Дніпра, щоб забезпечити мешканців Миколаєва та Кривого Рогу якісною питною водою.

Для покращення ситуації необхідно подати дніпровську воду каналом Дніпро-Інгулець з Кременчуцького водосховища до річки Інгулець. Додаткові 258,4 млн грн, які сьогодні виділив Уряд, підуть на компенсацію вартості електроенергії, необхідної для прокачування води до кінця року. Це дозволить забезпечити Миколаїв питною водою, і також покращить якість питної води в місті Кривий Ріг», - зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, що сума тільки прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, складаєщонайменше 2 млрд доларів.

Крім того, Уряд регулярно виділяє з резервного фонду державного бюджету додаткові кошти на забезпечення постраждалих регіонів водою та на відновлення об’єктів комунальної інфраструктури. У квітні Уряд виділив понад 176,5 млн грн на відновлення об’єктів водо- та теплопостачання в Херсонській області.

У 2023 році Кабінет Міністрів України виділивз резервного фонду державного бюджету додатково майже 980,6 млн грн на забезпечення транспортування питної води для потреб Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Також Уряд своїм рішенням 22 серпня 2023 року виділивдодатково 7 млрд грн з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних зі знищенням Каховської гідроелектростанції. Загалом з урахуванням попередніх асигнувань на експериментальний проект виділено 8,5 млрд грн.