Згідно з чинним Податковим кодексом платники звільнені від деяких податків на територіях активних бойових дій і ТОТ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Втім, з метою захисту всіх платників податків, які розташовані на територіях активних бойових дій, сьогодні Уряд підтримав зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2022 року № 1364.

Ними передбачається надати платникам податків на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, податкові пільги. Зокрема, дозволити не нараховувати та не сплачувати окремі види податків на таких територіях.

Відповідний проект постанови розроблений командою Мінреінтеграції.

Станом на 30 квітня державні електронні інформаційні ресурси функціонують на таких територіях, що належать до територій активних бойових дій:

1. Дніпропетровська область: м. Нікополь (Нікопольська міська територіальна громада (ТГ), с. Червоногригорівка (Червоногригорівська селищна ТГ) та інші.

2. Донецька область: Костянтинівська міська ТГ, Лиманська міська ТГ та інші.

3. Запорізька область: Преображенська сільська ТГ (частково) та інші.

4. Миколаївська область: м. Очаків (Очаківська міська ТГ), Куцурубська сільська ТГ.

5. Харківська область: Кіндрашівська сільська ТГ, Курилівська сільська ТГ (частково) та інші.

6. Херсонська область: Херсонська міська ТГ, Білозерська селищна ТГ та інші.

Крім того, імплементація акта дозволить усунути різночитання при реалізації житлового сертифіката на придбання об’єкта житлової нерухомості на територіях можливих бойових дій.