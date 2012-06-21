Кабінет Міністрів запровадив механізм відшкодування пільг та субсидій на оплату послуг з управління багатоквартирним будинком. Про це заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи ухвалення Постанови «Про затвердження Порядку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню». Про це повідомила прес-служба віце-прем’єр-міністра України.
«Сьогодні населення може отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг — водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії. А тепер ми даємо можливість родинам отримати підтримку від держави на сплату послуги з управління багатоквартирними будинками. Запроваджуємо відповідний Порядок», — зазначив Геннадій Зубко.
Він нагадав, що в Україні діє Закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (№417). Він передбачає перехід від послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій до послуги з управління багатоквартирними будинками. Дія ухваленого Порядку поширюватиметься як на управителів багатоквартирного будинку, так і на об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні (житлові) кооперативи.
Інна МИКОЛАЄНКО
для «Урядового кур’єра»