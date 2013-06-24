Уряд дав доручення Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури про необхідність швидко опрацювати й направити невідкладно на комплексну відбудову кількох населених пунктів 2,7 млрд грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передаєпресцентр Урядовий портал.

«Минулого року ми започаткували експериментальний проект з комплексного відновлення низки населених пунктів. Зокрема, це Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни в Харківській області, Тростянець на Сумщині», — зазначив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, зазначені кошти мають піти на відновлення критичної інфраструктури, ремонт і будівництво нових житлових будинків, дитячих садочків, амбулаторій, захисних споруд та адміністративних будівель.

Крім того, Уряд уповноважив першого заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури продовжити Угоду з Європейським інвестиційним банком для розбудови системи водопостачання та водовідведення у Миколаєві. Основна мета проекту — забезпечити миколаївців надійним чистим водопостачанням.