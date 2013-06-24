Напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 5 листопада. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Один з ключових її елементів — це субсидії. 2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 млрд грн на ці потреби», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль додав, що для військових Уряд спростив механізм призначення житлово-комунальних пільг. А для переселенців з середини січня наступного року буде запущено програму субсидій на орендоване житло.

«Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів», — зауважив Прем’єр-міністр.

За словами Глави Уряду, близько 500 тисяч домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти в розмірі до 21 тисячі грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах.

«Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості. Зокрема, до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію», — наголосив Денис Шмигаль.

Для цього Кабінет Міністрів доручив Міністерству соціальної політики розробити та винести на розгляд Уряду відповідний проект рішення. За словами Дениса Шмигаля, в основі буде проста норма — якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається.

«Також Мінсоцполітики має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не буде зменшуватись, навіть у разі перебоїв електропостачання», — наголосив Прем’єр-міністр.

Такий підхід, за його словами, є частиною програми зимової підтримки для громадян.