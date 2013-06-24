Військові частини Збройних сил отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов’язаних, які добровільно бажають служити під часмобілізації. Відповідну постанову, яку розробило Міністерство оборони, днями ухвалив Кабінет Міністрів. Відтепер військовозобов’язані та резервісти-добровольці можутьобрати військову частину дляслужби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Командири військових частин отримують повноваженнябезпосередньо: видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначенняпридатності до служби; комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

Перелік військових частин,командири яких зможуть здійснювати призов добровольців напряму, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил.

«Ми максимально ефективно використовуємо мотиваціюукраїнців захищати свою державу від російської збройноїагресії, даючи змогу потрапити на військову службу саме втой підрозділ, який вони обрали. Бригади отримали відповідні інструменти, про які вже давно просили, — проводити якісний рекрутинг, підсумок якого — адресний призов добровольців.

Ця постанова — відповіднийінструмент, що дає змогу істотно зменшити час рекрутингу йгарантує, що кожен захисникта кожна захисниця зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються зпотребами оборони», — прокоментував давноочікувані зміниміністр оборони Рустем Умєров.Ухвалена урядом постановавносить зміни до Порядку проведення призову на військовуслужбу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16.05.2024№560, повідомляє Міністерство оборони.