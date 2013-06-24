Кабінет Міністрів України затвердив Порядок створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах та Порядок створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Такі охоронні зони можуть створюватися для збереження:

Об'єктів Червоної книги України;

Регіональних рідкісних видів;

Типових та унікальних екосистем;

Видатних та найстаріших дерев.

“Практика швидкого створення охоронних зон навколо цінних видів чи оселищ успішно показала себе у західних країнах. Цей досвід стане корисним Україні в умовах повоєнного відновлення довкілля. Адже такий гнучкий режим дозволяє адаптувати охоронну зону для збереження абсолютно різних видів та оселищ”, - повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Охоронні зони створюються для збереження невеликих місцевостей червонокнижних рослин у лісі або ж, як приклад, гнізда червонокнижного птаха на кшталт лелеки чорного.

Відтепер і в українському законодавстві з'явилася можливість створення таких охоронних зон.

Ініціювати їх створення можуть будь-які юридичні особи, у тому числі громадські організації або ж науково-дослідні установи.

Важливо, що Порядки встановлюють лише мінімальні вимоги до режиму охоронних зон. Тож, не створюється надмірне регулювання і залишається можливість встановити оптимальний для конкретних об’єктів захисту режим охоронної зони.