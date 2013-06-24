Новий уряд Естонії продовжить всебічно підтримувати Україну, зокрема на шляху до вступу в ЄС і НАТО. Про це йшлося під час онлайн-розмови Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з новопризначеним Прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Денис Шмигаль побажав новому уряду Естонії успіхів у роботі й подякував за потужну підтримку від початку повномасштабного вторгнення росії: військову, гуманітарну, енергетичну.

«Для нас це дуже важливо в контексті підготовки до нового опалювального сезону», — зауважив очільник українського уряду і поінформував колегу про постійні обстріли росії, енергетичний терор і потреби у відновленні.

Прем’єр-міністри також обговорили санкційну політику проти агресора. Денис Шмигаль закликав Естонію підтримати безстрокове замороження російських активів у Євросоюзі, допоки росія не компенсує завдані Україні збитки, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.