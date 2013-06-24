Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провела робочу зустріч з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, під час якої обговорили поточну ситуацію з безпекою дорожнього руху.

Очільниця уряду наголосила, що Кабінет Міністрів готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах.

Опрацьовують такі напрями: посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості; жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження; удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень; законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

«Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства», — зазначила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр висловила співчуття родинам і близьким людей, які загинули внаслідок ДТП.