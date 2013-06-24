Прем’єрміністр Юлія Свириденко провела робочу зустріч з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, під час якої обговорили поточну ситуацію з безпекою дорожнього руху.
Очільниця уряду наголосила, що Кабінет Міністрів готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах.
Опрацьовують такі напрями: посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості; жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження; удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень; законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.
«Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства», — зазначила Юлія Свириденко.
Прем’єрміністр висловила співчуття родинам і близьким людей, які загинули внаслідок ДТП.
«Ми маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися», — наголосила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.