25 липня, Кабінет Міністрів України затвердив* другий етап розподілу додаткової дотації за ІІ квартал 2024 року для обласного бюджету Луганської області та 124 бюджетів територіальних громад по всій Україні в обсязі 285,9 млн грн, з яких:

• 67,0 млн грн для обласного бюджету Луганської області та 27 територіальних громад, на території яких ведуться активні бойові дії;

• 165,5 млн грн для 67 територіальних громад, на території яких можливі бойові дії;

• 2,2 млн грн для 2 територіальних громад, на території яких велися активні бойові дії або деокуповані;

• 51,2 млн грн для 28 територіальних громад, на території яких не ведуться (велися) бойові дії, але які також зазнали негативного впливу від воєнної агресії рф проти України.

Така підтримка дозволить забезпечити фінансову стабільність для громад та підприємств, що через війну опинилися в особливо складних умовах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Довідково

Додаткова дотація місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації передбачена Законом України про Держбюджет на 2024 рік та розподіляється поквартально за механізмом, встановленим рішенням Кабінету Міністрів України від 30 січня 2022 року № 1477.

*Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2024 року «Про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, за ІІ квартал 2024 року»