25 липня Кабінет Міністрів України розпорядженням «Про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, за ІІ квартал 2024 року» затвердив другий етап розподілу додаткової дотації за ІІ квартал 2024 року для обласного бюджету Луганської області та 124 бюджетів територіальних громад в усій Україні обсягом 285,9 млн грн, з яких:

• 67,0 млн грн — для обласного бюджету Луганської області та 27 територіальних громад, на території яких тривають активні бойові дії;

• 165,5 млн грн — для 67 територіальних громад, на території яких можливі бойові дії;

• 2,2 млн грн — для двох територіальних громад, на території яких тривали активні бойові дії або вони деокуповані;

• 51,2 млн грн — для 28 територіальних громад, на території яких не відбуваються (відбувалися) бойові дії, але які також зазнали негативного впливу воєнної агресії рф проти України.

Така підтримка дасть змогу забезпечити фінансову стабільність громад і підприємств, що через війну опинилися в особливо складних умовах.

Додаткову дотацію місцевим бюджетам передбачено законом України про Держбюджет на 2024 рік. Її розподіляють поквартально за механізмом, встановленим рішенням Кабінету Міністрів України від 30 січня 2022 року №1477, повідомляє Міністерство фінансів.