Кабінет Міністрів прийняв рішення, яке стимулюватиме розвиток тваринницької галузі та сприятиме більшому залученню інвестицій. Відповідну постанову № 473було ухвалено на черговому засіданні Уряду. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, передбачається підвищення пільгового кредитного ліміту для суб'єктів у сфері тваринництва.

«Постанова Уряду підвищує кредитний ліміт за програмою «Доступні кредити 5-7-9» для аграріїв, які займаються тваринництвом, з 90 млн грн до 150 млн грн. Тобто підприємці в галузі тваринництва зможуть майже вдвічі збільшити кредитний портфель. Це стимулюватиме розвиток галузі і сприятиме відновленню тваринництва», - зазначив Тарас Висоцький.

Фінансова підтримка надається підприємствам, що не провадять виробництво в зоні активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях.

Галузь тваринництва серйозно постраждала в результаті повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, скоротилося поголів’я сільськогосподарських тварин, особливо великої рогатої худоби, овець та кіз, та зменшилося виробництво деяких видів м’яса і молочних продуктів.