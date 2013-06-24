Уряд під час засідання 24 травня затвердив постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

За його словами, це дозволить виробникам розширити та модернізувати свої лінії. Водночас Уряд очікує побачити нові компанії та нові інвестиції.

«За останні два роки ми суттєво наростили виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів — революція у сфері виробництва різних типів дронів. Одним із факторів успіху стало залучення приватних виробників. Ми встановили для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів у нас за рік зросло в 100 разів», — зауважив Прем’єр-міністр.

Тепер цей успішний кейс із дронами Уряд масштабуватиме на виготовлення боєприпасів.