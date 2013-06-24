Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства аграрної політики та продовольства щодо державної підтримки 10 000 грн на гектар для вирощування бавовнику в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Мета ініціативи Мінагрополітики – зробити бавовник не екзотикою, а стратегічною культурою. З огляду на кліматичні умови півдня, досвід науковців і зацікавленість фермерів – це реально. Повертаємо бавовник на південь України», – зазначив Віталій Коваль.

Реалізація постанови передбачає:

⁠ створення робочих місць;

⁠ розвиток текстильної, легкої та переробної промисловості;

⁠ зменшення імпортозалежності;

⁠ стабільне постачання сировини для оборонної галузі – від уніформи до пороху.

«Це важлива інвестиція в економіку південних регіонів, які щодня живуть під небезпеками воєнного часу. Бавовник має всі шанси стати не лише новим джерелом доходу, а й елементом стратегічної стійкості – аграрної, промислової та оборонної. Дякую колегам-урядовцям, парламентарям та всім причетним! Відроджуємо стратегічні культури, зміцнюємо агросектор і наближаємо перемогу разом!», – наголосив Міністр.