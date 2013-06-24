Підприємства мають час до 1 вересня, щоб підготувати всі необхідні документи та отримати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів в рамках реформи управління відходами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До цього часу, щоб мати можливість працювати, суб'єкти господарювання можуть оформити дозвіл за спрощеною процедурою. Кабінет Міністрів України вже вніс відповідні зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо спрощеного порядку отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

Чому такі кроки необхідні?

Наразі в Україні лише 38 суб’єктів господарювання мають ліцензію на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами. Однак працювати на ринку можуть лише 19 – це ті компанії, які окрім ліцензії отримали ще й дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів за новими правилами.

Водночас, враховуючи обсяги утворення небезпечних відходів в країні, для їх обробки такої кількості підприємств недостатньо. Тож щоб уникнути колапсу на ринку та запобігти накопиченню небезпечних відходів, Уряд дав додаткові можливості бізнесу адаптуватися до нових правил та не зупиняти свою роботу.

В чому полягає спрощена процедура для компаній з управління небезпечними відходами?

Відповідно до внесених змін, за спрощеною процедурою суб'єкти господарювання можуть отримати дозвіл на всі операції з відновлення та видалення відходів. Тобто і на операції з небезпечними відходами.

Ключова вимога – наявність позитивного висновку державної екологічної експертизи або висновку з оцінки впливу на довкілля.

При цьому для отримання дозволу таким суб’єктам необхідно подати пакет документів відповідно до Порядку видачі, відмови у видачі, анулюванням дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 року № 1328. У пакеті обов'язково має бути позитивний висновок державної екологічної експертизи або висновок з оцінки впливу на довкілля.

Звертаємо увагу, що оформлені таким чином дозволи діятимуть до 1 вересня 2025 року. За цей час суб'єкти господарювання мають підготуватися та пройти процедуру отримання дозволу за загальним порядком.

Тож Міндовкілля закликає суб'єктів господарювання не зволікати та відповідально готуватися до переходу на нові правила роботи. Адже вимога щодо наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів є частиною імплементації європейського законодавства та важливим кроком до вступу України до ЄС, який маємо спільно зробити.