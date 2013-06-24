22 березня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову щодо надання можливості сільським та селищним бюджетам залучати запозичення, у тому числі в українських банках та міжнародних фінансових організаціях. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проект був розроблений для приведення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України.

Серед ключових нововведень:

• Розширення механізмів здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій для селищних та сільських рад.

• Визначення осіб, уповноважених на підписання документів, пов’язаних з місцевими запозиченнями та гарантіями.

• Створення умов для моніторингу затверджених рішень і зменшення кількості форм бюджетної звітності.

Окреслені зміни сприятимуть підвищенню прозорості та відповідальності при здійсненні місцевих запозичень, а також допоможуть громадам адаптуватися до економічних потреб з більшою гнучкістю. Це також сприятиме підсиленню фінансової стабільності місцевих бюджетів і стане потужним стимулом для соціально-економічного розвитку сіл та селищ по всій Україні.