22 березня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову щодо надання можливості сільським та селищним бюджетам залучати запозичення, у тому числі в українських банках та міжнародних фінансових організаціях. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проект був розроблений для приведення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України. 

Серед ключових нововведень: 

• Розширення механізмів здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій для селищних та сільських рад. 

• Визначення осіб, уповноважених на підписання документів, пов’язаних з місцевими запозиченнями та гарантіями. 

• Створення умов для моніторингу затверджених рішень і зменшення кількості форм бюджетної звітності. 

Окреслені зміни сприятимуть підвищенню прозорості та відповідальності при здійсненні місцевих запозичень, а також допоможуть громадам адаптуватися до економічних потреб з більшою гнучкістю. Це також сприятиме підсиленню фінансової стабільності місцевих бюджетів і стане потужним стимулом для соціально-економічного розвитку сіл та селищ по всій Україні.