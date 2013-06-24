Під час чергового засідання, Кабінет Міністрів України визначив порядок надання субвенції у 2024 році місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб, які надають послуги та психосоціальну підтримку особам, постраждалим від домашнього насильства чи насильства за ознакою статі. Сума складає 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У 2024 році субвенцію планують спрямувати на:

завершення розпочатих у 2023 році робіт з реставрації, реконструкції, поточного та капітального ремонту та придбання меблів, інвентарю довгострокового користування для облаштування притулків для осіб, які постраждали від насильства;

придбання автомобілів (мінівенів чи позашляховиків) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, які мають створитися в громадах.

За рахунок цих коштів органи місцевого самоврядування зможуть створити нові мобільні бригади, посилити вже сформовані чи забезпечити громади необхідною інфраструктурою, щоб якісно, ефективно та своєчасно надавати послуги особам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, в тому числі пов’язаного зі збройним конфліктом.

Так, у 2023 році кошти субвенції було надано 11 громадам з прифронтових областей для створення нових служб, облаштування укриттів та проведення ремонту в пошкодженій інфраструктурі.

Міністерство соціальної політики своєю чергою наголошує, що у прифронтових регіонах продовжують свою роботу спеціалізовані служби з протидії домашньому насильству. Виділення субвенції з державного бюджету дозволить збільшити кількість мобільних бригад на деокупованих територіях, де зруйнована інфраструктура, дофінансувати роботи зі створення відповідних сервісів, які не завершено у 2023 році, та провести ремонти у пошкодженій війною інфраструктурі.

Розподіл субвенції між місцевими бюджетами затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Мінсоцполітики. Додаткових видатків із державного бюджету визначений Порядок не потребуватиме, оскільки вказана сума вже закладена під час планування бюджету на 2024 рік.

Важливим є також те, що Порядок розподілу субвенції ґрунтується на засадах Національної стратегії створення безбарʼєрного простору в Україні, яку ініціювала Перша леді Олена Зеленська. Документ визначає, що автомобілі для мобільних бригад мають бути оснащені для перевезення людей з інвалідністю та людей з інших маломобільних категорій — тобто забезпечувати безбарʼєрний доступ до допомоги у складні моменти.