«Україні потрібна нова політика у вугільній галузі, яка дасть змогу модернізувати державні шахти, збільшувати видобуток вугілля і ліквідувати заборгованості по зарплатах перед шахтарями. І це питання буде тепер у моєму порядку денному щодня. Нині є різниця між собівартістю видобутку вугілля і ціною його продажу — ця різниця не на користь державних шахт. Державі необхідно піти від практики їх дотування із бюджету, яке оцінюється в 3 мільярди гривень на рік», — заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час години запитань до уряду в парламенті. І додав, що профільний міністр та міністр фінансів мають чітке завдання — знайти можливості в рамках бюджету для того, щоб спрогнозувати до кінця року виплату заробітних плат без створення додаткових заборгованостей.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що найближчим часом буде розподілено 324 мільйони гривень і частково борги перед шахтарями закриються. «Ми знайшли 1,4 мільярда гривень, аби взагалі ліквідувати проблему. Тепер черга за Верховною Радою», — зауважив міністр.

Як наголосив Прем’єр, ключовим орієнтиром роботи уряду є зростання економіки та формування достатнього ресурсу для виконання, передусім, соціальних питань та інвестування в якість життя людей. «Все, що заробить економіка, — віддамо людям. Працюємо над детінізацією. Добираємося до контрабандистів, доберемося й до лотерейного бізнесу. Зараз це не бізнес, а просто тіньові схеми, де грошові потоки ходять косяками. Їх треба всі загнати в державний бюджет», — підкреслив Володимир Гройсман.

За його словами, результативна співпраця і консолідація зусиль уряду та парламенту дає змогу ухвалювати рішення, які посилюють країну. «На початку сесії ми сформували пакет із 35 законопроектів авторства всіх фракцій. Це правильний підхід, коли об’єднуємо кращі ініціативи. 9 із 35 законів уже ухвалені. Але треба пришвидшувати темп, адже в них є правильні речі, дуже важливі для життєдіяльності країни», — зауважив глава уряду.

Прем’єр у залі ВР дав доручення профільному міністру розібратися із ситуацією, яка склалася на Гнідинцівському газопереробному заводі (Чернігівщина). Це державне підприємство, де тисяча працівників, за словами депутатів, збираються закривати. Незважаючи на те, що торік завод отримав 300 мільйонів гривень прибутку.

Коментуючи трагічний випадок на Рівненському полігоні, внаслідок якого під час проведення військових навчань троє військовослужбовців загинуло і дев’ятеро поранено через розрив міномета, Прем’єр висловив співчуття родинам загиблих. «Буде проведено розслідування, і буде результат. Необхідно не лише розслідувати цей випадок, а й попередні схожі ситуації. Дуже шкода, що далеко від фронту ми втрачаємо українських воїнів», — сказав Прем’єр. Він також повідомив, що має намір найближчим часом внести кандидатури на посаду членів наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич у Верховній Раді розповіла депутатам про ухвалення урядом постанови, яка передбачає створення Національного фонду досліджень, що даватиме гранти на наукові дослідження та розробки з 2019 року. «Змінюється система фінансування науки. Завдяки чітким критеріям державні кошти стануть доступними кращим науковцям. Ми зробимо прозору систему, яку важко буде прихилити до корупційних рішень. Бюджет фонду буде окремим рядком держбюджету. І від вас з нами разом тепер залежатиме, чи буде забезпечено відповідне фінансування», — констатувала вона.