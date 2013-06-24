У рамках робочого візиту до Берліна (Німеччина) під час панельної дискусії з GIZ та KfW «Разом для України – довгострокове партнерство заради сталого розвитку, економічного зростання та інвестиційних можливостей» Міністр фінансів Сергій Марченко підписав Гарантійну угоду від імені Уряду України. Угода передбачає залучення кредиту на суму 30,4 млн євро від Уряду Німеччини через KfW для підвищення надійності української енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Підписання відбулося у присутності Міністра енергетики України Германа Галущенка, Генерального директора з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Герт-Яна Коопмана та представників Уряду Німеччини.

Кредитну угоду з KfW уклали голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та представники державного Німецького банку розвитку KfW – член правління Крістіан Лайбах і директор по регіону Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія Вероніка Гарсіа дель Арко.

Відповідно до умов угоди термін кредитування становить 30 років, з яких перші 10 років – пільговий період. Відсоткова ставка за користування кредитом становить 2% річних.

«Вдячні KfW за ініціативу щодо фінансування підвищення надійності української енергетичної інфраструктури та інших важливих проєктів, які вже реалізуються за підтримки Уряду Німеччини. Співпраця в рамках підписаних угод є свідченням сили партнерства та демонструє виняткову командну роботу і непохитну відданість, що сприяють успішній реалізації проєктів, спрямованих на сталий розвиток і прогрес», – зазначив Сергій Марченко.

«Ми щиро вдячні Уряду Німеччини та державному Німецькому банку розвитку KfW за надану допомогу. Кредитні кошти, які ми отримали від наших партнерів, буде направлено на реконструкцію однієї з наших підстанцій у західному регіоні. Після модернізації це буде високотехнологічний автоматизований об’єкт, який відповідатиме вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі. Також надане фінансування допоможе закупити дороговартісне високотехнологічне обладнання для підстанцій, які були пошкоджені під час ракетних та дронових атак ворога», – підкреслив Володимир Кудрицький.

«Реконструкція, відновлення та розширення електроенергетичної інфраструктури є надзвичайно важливими для відновлення та економічного розвитку України. Завдяки підвищенню енергоефективності інтеграції української енергосистеми до європейської буде стабілізовано постачання електроенергії. Разом з тим покращаться рамкові умови для економічної діяльності та повсякденного життя українців по всій країні», – зазначила член правління KfW Крістіан Лайбах.

З початку повномасштабної збройної агресії рф проти України від Уряду Німеччини на бюджетну підтримку залучено 1,55 млрд євро, з яких 1,25 млрд євро – грантові кошти та 0,3 млрд євро – кредити.