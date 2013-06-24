На тлі загрози блокування в Україні врожаю зернових федеральний уряд Німеччини хоче уможливити експорт зерна за допомогою фонду для вагонів, а також гарантій і субсидій.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ділове видання Handelsblatt.

Німецькі сільськогосподарські трейдери закликають політиків і бізнес до узгоджених дій для організації експорту зерна з України на початку сезону жнив і забезпечення виробництва продуктів харчування на найближчі кілька років, ідеться у публікації.

Багато компаній уже контактують з сільськогосподарськими підприємствами та торговельними компаніями в Україні і «намагаються організувати транспорт, розвантажити різні типи вантажівок, вагонів чи контейнерів та опрацювати способи оплати», повідомляє Федеральна асоціація сільського господарства.

Трейдери разом з Асоціацією сільськогосподарської торгівлі написали листа федеральним міністрам: транспорту, економіки, фінансів та сільського господарства.

«На жаль, компанії в ланцюжку створення вартості, від аграрного бізнесу в Україні до операторів портових терміналів, стикаються з проблемами, які не можуть вирішити самостійно», - зазначили в Асоціації.

Тому, пояснили там, за рекомендацією Комісії ЄС, федеральний уряд має створити «національний координаційний офіс».

Гарантії на транспортування уряд хоче надати відомій компанії Hermes. Обговорюється створення фонду для вагонів. Також потрібна допомога у створенні перевантажувальних терміналів на кордоні з Україною через різні рейки залізниць.

Таким чином залізниця має плани перевезти до 10 млн тонн.

З точки зору Асоціації сільськогосподарської торгівлі, координаційний центр має запустити вагони-зерновози. Він також має забезпечити пільговий режим для вагонів у залізничних ремонтних майстернях. Крім того, вантажівкам зі стандартом викидів Euro II, які все ще поширені в Україні, мають дозволити на обмежений період часу в’їжджати на територію ЄС.

Асоціація виступає за прискорення оформлення на зовнішніх кордонах ЄС. Наразі час очікування на кордонах триває до трьох днів, повідомив президент Асоціації Райнер Шулер.

Оскільки вантажівки влітку зайняті перевезенням зерна з поля на склад, федеральний уряд має збільшити допустиму загальну вагу вантажівок із 40 до 44 тонн.

Державна компанія Deutsche Bahn AG намагається допомогти через свою дочірню компанію з вантажних перевезень.

«Ми робимо все, що можемо зробити як соціально відповідальна компанія», - сказав речник.

«З нашими дочірніми компаніями European DB Cargo в Польщі та Румунії ми вже відправляємо кілька поїздів на день із зерном через Європу в різні морські порти. Тепер ідеться про розширення експорту сільськогосподарської продукції», - додав він.

Мета – стабільне сполучення з морськими портами Північного та Чорного та Середземного морів.

«Ми наполегливо працюємо над тим, щоб зерно можна було транспортувати з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду», – сказав уповноважений федерального уряду з питань залізниць Міхаель Тойрер.

За даними Комісії ЄС із транспорту, 600-метровий потяг може перевезти близько 1900 тонн зерна, тоді як баржа – близько 3000 тонн. Мета – вивезти з України 20 млн тонн зерна, щоб звільнити склади для нового врожаю.

Україна вважається житницею світу, проте з огляду на російську загарбницьку війну українська аграрна економіка більше не може використовувати важливі морські порти для експорту. Тож необхідно відкрити нові маршрути по суші, а також організувати вантажівки та вагони-зерновози для поїздів, поясняє видання читачам.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ закликало 11 червня голову Африканського Союзу для врегулювання продовольчої кризи апелювати до росії як до першоджерела проблеми і поважати законну занепокоєність України щодо власної безпеки.