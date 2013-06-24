На рівні урядів України та Німеччини відбулася зустріч з Міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце. Україну представляли Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко та Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У фокусі зустрічі координація спільних проектів Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини та Міністерства розвитку громад та територій України, а також обговорення пріоритетів та планів діяльності. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема було досягнуто важливої домовленості щодо виділення додаткових коштів для закупівлі мобільних систем теплопостачання.

Сторони також наголосили на посиленні ролі місцевого самоврядування у відновленні та подальшій підтримці реформи децентралізації з боку Німеччини.

Олексій Кулеба подякував за фінансову підтримку, яку надає Німеччина у відновленні постраждалих громад і територій України, а також відзначив успішну організацію Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 в Берліні, під час якої було окреслено провідну роль громад і регіонів у відновленні.

«Німеччина стала найбільшим донором України, надавши підтримку на 37 мільярдів євро. Завдяки німецькій допомозі, система енергопостачання України залишається функціональною навіть в умовах війни. Ми високо цінуємо дружбу та стратегічне партнерство з Німеччиною у відновленні постраждалих громад та регіонів України. Окремо хотів би подякувати за передачу когенераційних установок Харкову, який є нашим містом-форпостом», – зазначив Олексій Кулеба.

Олексій Кулеба також закликав німецьких партнерів долучитися до роботи в рамках Операційної групи з відновлення, започаткованої задля посилення співпраці з членами Української платформи донорів (UDP) та спеціальними уповноваженими урядів країн-партнерів. Оперативна група передбачає обмін інформацією щодо актуалізації потреб та координацію проектів з метою пришвидшення та удосконалення їхньої реалізації.

Щодо ключових пріоритетів на 2025 рік, визначено:

- продовження реформи децентралізації;

- реалізація конкретних проектів на місцях щодо забезпечення належних житлових умов тих, хто цього потребує, зокрема ВПО;

- розв’язання проблеми забезпечення постійного доступу до чистої води для мешканців Півдня України, а саме, будівництво системи водопостачання в Миколаєві та Миколаївській області;

- забезпечення проходження опалювального сезону, особливо в прифронтових регіонах, а саме, забезпечення постачання когенераційних установок для громад Сумщини;

- будівництво другого та третього рівнів захисту на енергетичних обʼєктах.



«На сьогодні понад 10% житлового фонду України зруйновано або пошкоджено, що торкнулося майже 2 мільйонів родин. Понад 4,6 мільйона наших громадян стали внутрішньо переміщеними особами. Тому забезпечення соціального житла для найбільш уразливих категорій громадян також в пріоритеті. Для реалізації проєктів відновлення житла на 2025 рік маємо запит на понад 1,6 мільярда доларів США», – додав Олексій Кулеба.

Окремим питанням є підтримка стабільного функціонування Українського морського коридору, захист портів та суден, що є гарантією світової продовольчої безпеки.

Зі свого боку заступники Міністра, які брали участь у зустрічі, окреслили основні напрямки роботи з урахуванням пріоритетів Уряду та євроінтеграційних процесів. А саме йшлося про прийняття Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року, яка є частиною Ukraine Facility та відповідає рекомендаціям Європейської Комісії у сфері регіональної політики. Міністерство планує адаптувати Стратегію відповідно до реформи управління публічними інвестиціями та викликів воєнного часу, з урахуванням соціально-економічного поділу України на три макрорегіони – прифронтові, центральні та західні області.

Окремо відзначили співпрацю з GIZ та їхній внесок у посилення енергетичної стійкості нашої країни через передачу когенераційних установок найбільш постраждалим громадам.

Міністерство висловило зацікавленість у продовженні двосторонньої співпраці у рамках підтримки реформи енергоефективності та обміну досвідом щодо формування і реалізації державної політики у цій сфері.

Щодо співпраці у транспортній галузі, українська сторона озвучила зацікавленість в укладанні міжурядової угоди щодо збільшення парку електролокомотивів.

Також, Міністерство зацікавлене у продовженні співробітництва між громадами України та ЄС. Зокрема, задля підвищення спроможності органів місцевого самоврядування в управлінні власним відновленням та розвитком, підготовкою якісних проектів та інтеграцією місцевого інвестиційного компонента як складової частини реформи публічних інвестицій.