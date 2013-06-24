25 жовтня 2024 року, відповідно до частини девʼятої статті 17 ЗУ «Про кінематографію», затверджено Положення про національний екранний час та його використання субʼєктами кінематографії. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 14.09.1998 N 1436 «Про затвердження Положення про національний екранний час та його використання субʼєктами кінематографії та телебачення». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Положення визначає умови використання демонстраторами фільмів, які не є субʼєктами у сфері аудіовізуальних медіа, національного екранного часу відповідно до квоти, встановленої статтею 15-2 ЗУ «Про кінематографію».

Квота визначається тривалістю демонстрування національних фільмів, інших фільмів, вироблених субʼєктами кінематографії України, і творів національної кінематографічної спадщини щодо загального щомісячного часу демонстрування фільмів.